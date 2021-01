Automoto foorumis antakse teada, et sirtuaalsel kujul toimunud sõit ei rahuldanud ei osalejaid ega ka avalikkust. 2020. aasta septembrikuus said klubide esindajad uuesti kokku ning ühiselt otsustati ärajäänud sõit enam-vähem samal marsruudil korralda 2021. aasta jaanipäevale eelnevatel päevadel.

Varasemalt on sõitudel osalenud enam kui 150 sõidukit, mis on sedavõrd suur arv, et registreerimisel tehakse kindlasti valik, et osalevad sõidukid oleksid võimalikult erinevad ning esteetiliselt näituseks sobiliku välimusega.

2015. aastal said järvakad suursõidust osa. 2000. aastast vanasõidukite suursõite korraldanud Tõnu Piibur ütles toona maakonnalehele, et kirjas oli 173 mitmes vanuses masinat. «Need on kirja pandud sedaviisi, et kõik ei pruugi kõiki etappe täies mahus kaasa sõita,» lausus ta. «Inimesi on ettevõtmisega hõivatud üle kolmesaja.»