Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Valitsus otsustas toetada kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projekte kogusummas 17,2 miljonit eurot. Nende hulgas on ka Türi vald, kus Türi linnas läheb remonti Vabriku puiestee, mille tarvis on antud 238 000 eurot. Türi valla majandusosakonna juhataja Urmas Kupp ütles, et projekti kogumaksumus on 340 000 eurot, millest valla omaosalus on 102 000 eurot. Kupp selgitas, et Vabriku puiestee on praegu väga kitsas ja tuleb laiemaks teha. Ohutu peab olema ka jalakäijatel ja selleks ehitatakse kergliiklustee.