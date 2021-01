„Pidasime seltsis nõu ka, et valla rahakotist me raha ei küsi ja proovime ise hakkama saada,” põhjendas Rass otsust, miks kampaania korraldamise kasuks otsustati. Iga annetaja kes kasvõi piskugagi panustab, võib jõulude ajal kuuselt leida ka omanimelise ehte. Rassi sõnul loodetakse jõulupuu mulda istutada kevadel ning juba aasta lõpus see ka ehteisse ja tuledesse sättida. Küll vajab veel läbi arutamist sobiv kasvukoht. Kui ühe variandina on pakutud, et kuusk võiks sirguma hakata rahvamaja juures, siis tõenäoliselt see variant läbi ei lähe, sest puu jääks liiga maja varju. Välja on käidud mõte, et küla jõulupuule on sobivaim koht mõisa ees asuva platsi serval. Seal on puu igast küljest hästi vaadeldav ning nähtav ka külast läbi sõitjatele.