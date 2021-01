Testküsitluse valimis on kokku tuhat aadressi, millest veebi teel laekus vastuseid veidi vähem kui pooltelt. Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuhi Liina Osila sõnul on küsitlejate ülesanne välja selgitada, kui suur hulk valimisse kuuluvatest aadressidest on sellised, kus kedagi ei ela ja koguda kokku vastused aadressidelt, mille elanikud veebi teel testküsitlusel ei osalenud.

Veebi teel koguti vastused ka vähemalt viiendikult Tartu-, Rapla-, Jõgeva- ja Võrumaalt valimisse sattunud aadressilt. Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal oli veebi teel laekunud vastuste osakaal väiksem. „Mitmel juhul jäi veebis vastamise osakaal väiksemaks näiteks seetõttu, et valimis on suvilapiirkondi, mille osas peab andma küsitluse järgmine etapp lõpliku vastuse, kas need on aastaringselt asustatud või mitte,“ lisas loenduse projektijuht.