Väiksema liikluskoormusega teed on lumised. Teetemperatuur on kõikjal miinuspoolel. Õhutemperatuur on suuremas osas Eestis plusspoolele tõusnud, idapoolsemates maakondades siiski veel miinuses. Teedel püsib jäiteoht, palume liiklejatel olla ettevaatlikud!