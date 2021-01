Vaktsineeritud õed – kuidas neil läheb?

Vaktsineerimine on minu hinnangul hetkel parim võimalus midagi konkreetset ära teha, et peatada selle halva viiruse levikut ja sellesse haigestumisi, kaitstes niimoodi iseennast ning haavatavamaid inimgruppe.

Peale vaktsineerimist kasutan endiselt igapäevaselt harjumuspäraseks saanud käte pesemist ja desinfitseerimist, samuti kannan maski kõikides siseruumides.

Angela Eensalu-Lind, pereõde ja õenduse õppejõud Tallinnast

Ei kaalunud kaua, sain vaktsineeritud 2. nädalal, mil hakati meie keskuses tegema. Argumendiks olid eakad vanemad, kaks erinevat töökohta (ristsaastumine), perekond.

Vaktsineerimine läks hirmsalt, sest – proosaline põhjus – kardan süsti :-). Käsi oli teisel ja kolmandal päeval väga valus, lokaalne punetus, vähene turse. Olulisi tundeid pärast ei tekitanud.

Kuidas nüüd vaktsineeritud olles tunne on? Ei oska kommenteerida, ei mõtle sellele, aga võimalik, et teistega suheldes kuidagi kindlam tunne – ehk ei ole neile ohtlik.

Liis Kristiin Vaher, vaimse tervise õde, Eesti Õdede Liidu vaimse tervise õenduse seltsingu juht

Kindlasti kaalusin (otsust vaktsineerida – toim.) ja usun, et see on täiesti inimlik. Minu jaoks kaks olulist mõjutajat olid info saamine ja olukord haiglates, ühiskonnas. Minu töökohas on antud töötajatele minu silmis väga asjalikult infot edasi nii viiruse kui ka vaktsineerimise kohta ning mul ei ole tekkinud teise laine ajal vajadust või tegelikult ka tahtmist lisaks midagi juurde otsida. Usaldan inimesi, kelle igapäevaseks tööks on tõenduspõhiselt asja uurida ning jätan oma vaba aja teisteks tegevusteks. Meie kliinikus on samuti toimunud väga palju ümberkorraldusi, sest peame pakkuma psühhiaatrilist abi ka neile patsientidele, kellel on kaasuva diagnoosina covid. Igatsen tavapärast töörutiini. Ja veel – haigestuda ei soovi! Nii et siiski kolm olulist mõjutajat.

Vaktsineerimine läks kiirelt ja valutult. Samal õhtul ja järgmisel päeval oli tunda süstekoha valulikkust, kuid see ei seganud minu tavapäraseid toimetusi. Muid kõrvaltoimeid ma enda puhul ei täheldanud. Teise doosi saan 19. jaanuaril. Viisime kolleegidega läbi mitu päeva töötajate vaktsineerimisi ning pärast iga korda oli soe tunne sees – me oleme kõik selles koos ja tuleme teineteise toel ka välja.

Tervis on korras (pärast vaktsineerimist – toim.) ja loodan väga, et peagi saame elada ja toimetada juba tavapärases rütmis. Minu käitumine ei ole pärast vaktsineerimist muutunud – kannan jätkuvalt maski, desinfitseerin käsi ja proovin oma kontakte piirata. Vaktsineerimine ei anna mulle õigustust või vabadust hetkel ette antud nõuetest mitte kinni pidada või võtta kuidagi vabamalt. Küll aga on mul hea meel, et mul on tutvusringkonnas väga palju inimesi, kes mõistavad selle vaktsiini tegemise vajadust.

Tuuli Albrant, erakorralise meditsiini õde

Otsus vaktsineerida ei tulnud üldsegi mitte raskelt. Ei kaalunud pikalt. Tekkinud küsimustele otsisin ise tõenduspõhiseid vastuseid nii andmebaasidest kui ka võtsin ühendust vastavate erialaspetsialistidega. Tagantjärele mõtlen, et miks ma üldse lasin ennast kellestki teisest mõjutada, et kuulasin nn saunanaiste juttu. Kuid sellest oli palju kasu, sain vastused, mida saan ise nüüd teistele edasi rääkida Otsustav argument oli see, et nägin, kuidas haigus mõjutab patsiente ja meie enda kolleege. See ei olnud just meeldiv vaatepilt, kui su kolleeg ei jõua pead tõsta voodist ja küsimustele vastata.

Vaktsineerimine läks väga hästi. Olin oma kolleegidega koos ja meil jätkus huumorit terve protseduuri ajaks. Tegime pilte ja tundsime ennast hästi. Loomulikutl oli ka ärevust, sest jutt võimalikust anafülaksiast on liiga laialt levinud ja inimestena mõjutab see meid kõiki. Nagu oligi arvata, ei juhtunud kellegagi midagi, kaasaarvatud meie grupis olnud kolleegiga, kellel varasemalt teada anafülaktilisi reaktsioone kahel korral. Kergendustunne? See saabub ma arvan siis, kui teine doos on ka tehtud. Lisaks teadmine, et efektiivsus on siis saavutatav 95%.