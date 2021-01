Ei tasu unustada ka asjaolu, et Eestil on uuel rahastusperioodil kasutada rekordsuur summa- ligi 2 miljardit eurot Euroopa Liidu vahendeid kliimaeesmärkide saavutamiseks. See on suurusjärgus võrreldav vaid põllumajandusse mineva eurorahaga, kuid kliimaküsimustes tuleb kõik mehhanismid ja meetmed alles luua. Töömaht on suur, aga aega on meil vähe.