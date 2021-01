Järva-Jaani vanatehnika peremees Tuve Kärner nentis, et kuna MA3si tuletõrje osa (eriti vee- ja vahupaak) on kõvasti deformeerunud, siis on nad plaaninud sellest sõidukist teha seikluste raja läbimise kulguri.

Tasub teada, et ka sel suvel on Järva-Jaanis tulemas vanatehnika killavoor. Tänavu on killavoori alateemaks just reisijatevedu ja kummalised kulgurid.