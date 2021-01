Järva Teataja ajakirjaniku lood valiti parimate sekka

Järva Teataja ajakirjanik Kuido Saarpuu kirjutatud lood on nomineeritud kahes kategoorias. Olemusloo kategoorias on ta nominent 2020. aasta 1. veebruaril ilmunud looga „Tuneeslasi ja inglast eestistamas“ ning maakonnalehtede uudislugude kategoorias 17. oktoobril ilmunud looga „Ma armastan sind 169 050 euro eest!“ .

Maakonnalehtede uudise nominendid on veel Virumaa Teatajas ilmunud Aivar Ojaperve uudistesari Virumaa koolitoidust (20. oktoobril ilmunud „Kahes Rakvere lasteaias tekitavad meelehärmi üliväikesed portsjonid“, 21. oktoobril ilmunud „Virumaa Koolitoiduga on probleeme ka Tapa ja Viru-Nigula vallas“ ja 24. novembril ilmunud uudis „Laste toitlustamise ja Virumaa Koolitoidu teema lõppeski jamaga“), Pärnu Postimehes ilmunud Annika Kuusiku kirjutatud lood ratastoolis mehe käimlast (17. jaanuaril ilmunud „Jalutu mees on bürokraatia tõttu sunnitud pudelisse urineerima“ ja 13. veebruaril ilmunud „Linn leidis ratastoolis mehe käimlale ümberehitaja“) ning Saarte Hääles 13. märtsil ilmunud Andres Sepa uudis „Itaallaste visatud koroonapomm paiskas Saaremaa elu pilbasteks“.