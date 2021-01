Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* 18. jaanuarist osaliselt kaugõppele üle läinud kolmes Järvamaa koolis ei tulnud ühtki nakatumist koroonaviirusse lisaks ning õpilased naasevad tänasest ja homsest koolidesse tavaõppele. Türi põhikooli õppealajuhataja Ülle Tammela ütles, et tal on hea meel teatada uute nakatumiste puudumisest. «Meie koolis sai positiivse koroonatesti tulemuse üks õpilane, seetõttu jäid kodusele õppele VII–IX klassid ja osa õpetajaid,» lausus ta.

* Suur oli Paide Posti 8 kinnistu omaniku üllatus, kui ta avastas, et riigigümnaasiumi ehitust varjava puukuuri tagant on maa alt välja kaevatud võlvkeldri nurk. «Poleks ma sel päeval kodus olnud ega vaatama läinud, oleks ehitajad ilmselt keldri kinni betoneerinud, täitnud killustiku või pinnasega. Just seda olevat arheoloog neile soovitanud,» lausus Posti 8 kinnistu omanik, kes ei soovinud oma nime avaldada. «Mina tahan, et kelder jääks alles.»