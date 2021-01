Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaal meditsiiniveoteenust osutav osaühing Alre lubas kevadise eriolukorra ajal minna appi kodudest koroonaproove võtma. Esialgu ajutine tööots on päädinud tuhandete proovide võtuga ja autod sõidavad iga päev maha sadu kilomeetreid, et teha koroonatest võimalikuks neile, kel puudub võimalus seda andma minna. Oma tööst nõustusid rääkima Paide meditsiiniõed Greethel ja Tiina, kes olid teinud Alre OÜga koostööd juba varem üritustel ja spordivõistlustel meditsiinilist õeteenust osutades. Mõlemad on koroonaproove võtnud kevadest saati. Kuigi tundub, et eesliinitöötajatest ja meedikutest räägitakse praegusel ajal vaid ülivõrdes, pole nad oma kõrvalametit siiski avalikult esile tõstnud ega taha ka täisnimesid avaldada. Seda põhjusel, et nende töö tekitab ikka veel mõnes inimeses hirmu ja neid peetakse võimalikeks nakkuse edasikandjateks.

* Keskkonnainvesteeringute keskus teatas, et rahastab teiste projektide seas Järva-Jaani katlamaja ümberehitust taastuv­energiale ja kaugküttetorustiku uuendust. Projekti tulemusena rajatakse Järva-Jaani aleviku lõunapiirkonda puidugraanuli- ehk prullikatlamaja sihiga kasutada küttematerjalina kohalikku taastuvat kütust. Järva vallavanemat Arto Saart rõõmustab üleminek loodussõbralikule kütteliigile ja et taas saab üks kaugküttetorustik uuendatud. «Uue katlamajaga toasooja hind küll ei lange, kuid tähendab kindlust, et soe ikka majja jõuab. Eelmise aasta trassikatkestus näitas vana süsteemi haprust,» lausus ta.

* Eelmise aasta novembri lõpul algasid Türi põhikooli endises algklasside majas ehitustööd, mille tulemusel kujuneb väärika ajalooga hoonest uus kodu Türi raamatukogule ja vallavalitsusele. Kuni aprillini vältava ehitusaja jooksul saab hoone värskema sisu, ent kus vähegi võimalik, säilitatakse vanu ja ajalooga sisustuselemente. Tööd on maja eri nurkades jõudnud omajagu edeneda: kui mõnes ruumis laotakse püsti uusi vaheseinu ja valatakse põrandaid, siis teises kohas on seinad ja aknalauadki juba värske värvi all.

* Jaanuari alguses vapustas Paide kogukonda uudis Reopalu surnuaia ristide rüüstamisest. Lehelugeja anonüümse foto ja paljude järgmiste lehelugejate kaasabile õnnestus pahategija isik kiiresti tuvastada. Politseinikud võtsid mehe kinni ja too tunnistas teo üles ning andis varastatud kraami välja. Lugejate seas tekkis küsimus, kuidas oli võimalik, et paarisajast kalmistult varastatud pronksist ja messingist nimeplaadist suurem osa saadi kätte Paidest Kuusakoski metalli kokkuostupunktist. Seda selgitab vanametalliettevõtte Kuusakoski brändijuht Mari-Liis Vaher.

* Paide kesklinna ettevõtjad ja kinnistuomanikud saatsid Paide linnapeale märgukirja, milles kurdavad selle üle, et kohapealsetes kauplustes ja teenindusettevõtetes käijatel on keeruline parkimiskohti leida, sest Paide gümnaasiumi ehitustöölised on need hõivanud.

* Kauplejate kirjapanek tänavu peetavale lillelaadale läheb lahti 1. veebruaril, aga Türi aianduse ja mesinduse seltsi liikmetel on ettevalmistus käinud juba eelmise aasta lõpust. Tegelikult lausa eelmisest kevadest, mil laat tuli riigis valitseva eriolukorra tõttu aiandussõprade suureks kurvastuseks ära jätta. Eelmisel kevadel oleks legendaarne lillelaat kandnud järje­korranumbrit 43. Selle juurde plaanivad korraldajad jääda ka tänavu kevadel. «Selle üle, kas 43. või 44., oli meil päris palju arutamist, aga lõpuks jäi ikka nii, et 2021. aasta 21.–23. mail ootame rahvast Türi 43. lillelaadale,» selgitas Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhatuse esimees Pille Marrandi.