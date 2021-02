Selgus, et Eestis on keskmine bussireisija enamasti naine (69%). Nii oli ka Järvamaal- Kesk-Eestis sõidavad bussiga sagedamini naised (75%) ja pensionärid (28%). Keskmisest vähem on igapäevaseid sõitjaid (6%) ja sõidu otstarbeks peamiselt vaba aja veetmine (44%)