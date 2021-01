ELi Nõukogu ettepanekute eesmärk on COVID-19 leviku tõttu piirata nii ELi sisemist kui ka kolmandatest riikidest pärinevat mitte hädavajalikku liikumist. Need puudutavad näiteks testimisnõudeid enne reisimist ja ka saabumisel ning eneseisolatsiooni nõudeid.

ELi sisest liikumist käsitlev ettepanek sisaldab uue kategooria loomist: tumepunase värviga tähistatud kõrgendatud riskiga piirkond, kus esineb üle 500 nakkusjuhu 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul. Viiruse leviku tõkestamine, kodanike tervise kaitsmine ning ELis ohututel tingimustel vaba liikumise säilitamine on esmatähtis, et oleks võimalik jätkata turvaliselt ELi majanduse elavdamist. Olukorras, kus viiruse muteerunud tüvede aktiivsem levik valmistab riikidele muret, ning et mitte taas, sarnaselt eelmisele kevadele, jõuda vajaduseni piire sulgeda, on riikidel vaja ühist ja koordineeritud lähenemist, kuidas tõhusamalt piirata viiruse piiriülest levikut.