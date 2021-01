Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu põhjal võib öelda, et viiruse levik püsib stabiilselt suur. Siiski on kasvanud rohke viirusesisaldusega proovide hulk.

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on kasv tulnud keskmise viirusesisaldusega proovide arvelt. „Võrreldes möödunud nädalaga on tulemusi kuvava kaardi üldmulje läinud punasemaks. See väljendub ka Eesti keskmist olukorda kirjeldavas reoveeindeksis, mis on paaril eelneval nädalal olnud languses, nüüd aga taas tõusule pöördunud. Sellest võib järeldada, et tõenäoliselt on nakatunute hulk mitmeski Eesti piirkonnas vahepeal kasvanud,“ selgitas Tenson.