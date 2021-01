Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Telia Eesti müügi- ja teenindusüksuse juht Katre Liiberg andis teada, et Paide esinduse viimane tööpäev on 6. veebruar. «Telia hakkab edaspidi oma Järvamaa kliente teenindama digikanalite teel,» ütles ta. Liiberg selgitas, et eelmisel kevadel üle kahe kuu kestnud eriolukord näitas, et inimeste valmidus kasutada igapäevaseks asjaajamiseks digikanaleid suurenes olulisel määral. «See trend on jätkunud siiani, mis omakorda on tuntavalt vähendanud meie esinduste, sealhulgas ka Paide esinduse külastamist. Suur osa Paide klientide teenindamisest käib juba praegu üle digikanalite ja ka seadmeid eelistatakse soetada valdavalt e-poe vahendusel,» lausus ta.

* Paar nädalat tagasi, Paidest pärit kunstniku Ants Viidalepa 100. sünniaastapäeva ajal, tõi Paide muusika- ja teatrimaja lava- ja valgusmeister Janek Lehtpuu panipaigast päevavalgele kolm kunstniku tehtud maali Järvamaa esimeste vapimärkide kavaleridest ja ütles kolleegidele: «Hakkame tähistama!» Direktor Martha-Beryl Grauberg sõnas, et temale oli see paras üllatus, kuigi inimesed maja peal mäletasid, et need maalid kuskil olevat.

* Läinud aasta detsembri esimese pühapäeva hommikul nautis Valli Kink oma Järva-Jaanis asuvas suvilas koos pojaga pikalt sooja teki all vedelemist. Ühel hetkel ajas ema end üles, et minna aiamaja kõrval asuvasse merekonteinerisse seatud kööginurka pojale pannkooke küpsetama. Siis ei osanud Valli veel aimata, et kohe-kohe juhtub temaga kohutav õnnetus, mille tagajärjed teda kogu eluks saatma jäävad.

* Veidi üle nädala eest ametisse vannutatud USA president Joe Biden võib ju olla maailma mõjukaim mees, ent ilmselt ei osanud tema ega keegi teine uneski näha, et järgnevatel päevadel röövivad Bidenilt vaat et kogu maailma tähelepanu hoopis ühed pruunikirjalised käpikud. Uus president tegeleb nüüd riigi valitsemisega, ent ametisse pühitsemise üritusel samuti kohal olnud senaator Bernie Sanders, kelle käes kõnealused käpikud olid, on nüüdseks juba esimese klassi meemistaariks tõusnud. Türil asuva Saara kirjastuse asutaja, pärandtehnoloog ja käsitööraamatute autor Anu Pink teab kinnastest, nende valmistamisest, lõngadest ja mustritest kahtlemata kordades rohkem kui ükskõik milline Bernie Sandersi meemi jagaja. Pingi kogenud silm nägi kohe ära, et senaatori kindapaar pole mitte kootud, vaid taaskasutuspõhimõtteid järgides hoopis kokku õmmeldud, algmaterjaliks vanad kampsunid ja veidi voodririiet.

* Suur võis olla aasta alguses Simisalu loodusmaja juurde sattunud inimeste üllatus, kui nad nägid harjumuspärase vaatetorni asemel hoopis auku, mida ümbritsesid ehitusobjektile omased aiad.

* Sellest aastast on Türi vallas kaks uut sotsiaalteenust: lõimitud sotsiaalteenus ja päevahoiuteenus. Nende juurutamiseks ja osutamiseks on kasutada Euroopa Sotsiaalfondi antud 283 286 eurot. Vallavalitsus esitas riigi tugiteenuste keskusele projekti «Hoolekandeteenuste laiendamine Türi vallas» ja sai taotlusele positiivse vastuse. Projekti kogumaht on 333 278 eurot, millest sotsiaalfond katab enamiku. Seega on see vallas seni suurim niinimetatud pehmete tegevuste projekt.

* Eelmisel nädalal Järvamaa haiglas avatud kuue kohaga koroonahaigete osakond ei saanud pikalt tühjalt olla, esimene haige toodi kohe nädala lõpus. Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere sõnas, esimene koroonapatsient on nüüdseks juba väljagi kirjutatud, kuid sel nädalal tuli uus patsient, kelle seisund on küllaltki tõsine.