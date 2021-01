Rokkarihingega bussijuht avas kunstkudumite näituse

1963. aastal Rakveres sündinud Riho Toomra sai kudumispisiku teismelisena oma vanaemalt. Saksa keeles on selle tehnika nimi kunststricken, mis otsetõlkes tähendab kunstkudumist. Praktilised eestlased on selliselt kootud linikuid kasutanud peamiselt lauakatetena kuid seinal eksponeerituna avalduvad peened mustrinüansid oluliselt paremini.

Näitusel eksponeeritavad Riho Toomra kunstkudumid on valminud Herbert Richard Nieblingi poolt loodud mustrite järgi. H. Niebling (1903-1966) oli Saksa kunstnik, kes pühendas pitsimustrite loomisele kogu oma elu. Ka tingmärkide süsteemi eest, mida kudujad nii iseenesest mõistetavalt kasutavad, peame olema tänulikud just temale. Niebelingi poolt loodud mustreid on kasutanud ilmselt paljud, tegeliku loojat teadmata. Üksikud siit-sealt nopitud infokillud ärgitasid näituse autorit mustrilooja kohta rohkem teavet hankima ja viimased kümmekond aastat on ta teadlikult otsinud ja kudunud suure pitsimeistri aegumatuid mustreid.