Enim koroonapositiivseid lisandus Järva valda

Kokku on Järva maakonnas kinnitatud positiivseid teste 492, neist 21 viimase ööpäevaga. Viimase 14 päeva jooksul on maakonda lisandunud 104 koroonapositiivset ning 14 päeva suhtarv 100 000 elaniku kohta on maakonnas nüüd 344, 67.