Jätkuva lumesajuga on teeolud keerulised. FOTO: Arvo Meeks

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel piirkonniti soolaniisked, soolamärjad, lumised või sõidujälgede vahel lumesegused. Kõrvalteed on lumised. Teetemperatuur on kõikjal miinuspoolel. Põhja-Eestis, Lääne- ja Pärnumaal sajab paiguti kerget lund. Teedel püsib jäiteoht.