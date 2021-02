Enamik positiivseid proove läks Paide linna

Täpsustatud andmetel on maakonnas registreeritud 523 haigusjuhtu, millest hinnanguliselt aktiivseid on 126.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 417. Järva vallas on see näitaja 699, Paide linnas 401 ja Türi vallas 204. Seega on nakatumismäär nüüd kõige suurem Järva vallas ja väikseim Türi vallas.