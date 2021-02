Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Koeru hooldekeskuse juhataja Terje Teder oli just saanud kevadel kokkupakitud kohvri auto pagasiruumist välja tõsta, kui eelmisel neljapäeval tuli teade hooldekeskusse sisse tulnud koroonaviiruse kohta. Nii ei jäänudki tal üle muud, kui koju Torma kanti sõita, eluks vajalik kaasa haarata ja ennast Koerus sisse seada. Teder selgitas, et muidugi oli keskus koroonaviiruse tulekuks valmis, läbi oli mängitud stsenaariume, kasutusele võetud hulk ennetusmeetmeid, kuid sellest jäi väheks. Nüüd, kus olukord on reaalne, on ikkagi kõik hoopis teistmoodi,» lausus ta. Nüüdseks on Tederi selgitusel teada, et viirus on tulnud majja külastajatega ja esmalt nakatus kaks klienti. Sealt edasi algas juba majasisene levik.