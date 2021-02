Jätkuvad talvised teeolud

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool lund, Lääne- ja Põhja-Eestis kohati tuiskab ja on jäide. Pärastlõunal jõuab Edela-Eestisse uus tihe lumesadu. Õhutemperatuur on hommikul Lääne-Eestis null kraadi lähedane, mujal kuni -7 kraadini. Keskpäevast hakkab õhutemperatuur langema.