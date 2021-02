„Talvine kutse on ehk kõige olulisem kutse, sest nende sõdurite väljaõppest ja teotahtest sõltub, kui häid sõdureid me õpetame suvel ja sügisel teenistusse tulevatest kutsealustest,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga ja lisas, et seetõttu erineb mõnevõrra ka talvise kutse väljaõpe: „Lisaks sellele, et nad saavad sõjalise juhtimise baasõpet, anname me neile ka süvendatult õpetamise koolitust, et nad oskaksid võimalikult hästi tulevikus oma nooremaid kamraade aidata vajalikke teadmiste kinnistamisel."