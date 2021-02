Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Novembris tegi Paide linn juba teist korda Türi vallale ettepaneku omavahelise halduspiiri muutmiseks, sest osa Röa küla elanikke tunneb iga päev suuremat seost Paide, mitte Türiga. Seekordki tuli röalastel pettuda, sest Türi vallavolikogu lükkas piirimuutmisettepaneku jälle tagasi. Türi valla alt Paide linna alla soovib teiste seas liikuda ka Röa mõisa omanik Jaan Meikup, kes mõisas ka elab. Meikup sõnas, et teenuste suhtes tal Türi vallale etteheiteid ei ole, asjaajamised on sujunud, aga Paide linna alla kuulumine tunduks talle geograafiliselt loogilisem valik. Türile poodi või arsti juurde ei satu Meikup üldse. Neid teenuseid tarbib ta Paides. Türi on pigem koht, kust ta mõnikord läbi sõidab.

* Eelmise aasta lõpul Türil tegutsemist alustanud Polstrituba kolis kevadpealinna seetõttu, et kõpitsemist vajavate mööbliesemete toojatel oleks siia igast Eestimaa nurgast mugav sõita. Polstritoa perenaise väitel kolimise tõttu kliendid kuhugi ei kao ning remonti vajavad retrotugitoolid-diivanid niipea otsa küll ei saa.

* Kui esialgu oli plaan jõuda Türi ühisgümnaasiumi hoonetiivas, kus sügisest hakkab tegutsema loomemaja, ehitustööde ja värskenduskuuriga ühele poole jaanuaris-veebruaris, siis koroonapiirangute tõttu on tööd graafikust veidi maha jäänud. See aga ei tähenda, et tulevase loomemaja ruumides elu täielikult seiskunud oleks. Eelmisel nädalal käis Türi noortekeskuse juht ühes kunstnike ja loomemajas tegutsema hakkavate juhendajatega ruume üle vaatamas.

* Eelmisel neljapäeval olnud istungil otsustas Paide linnavolikogu Paide täiskasvanute keskkooli tegevuse 31. augustil lõpetada. Täiskasvanuhariduse lõppu maakonnas see otsus siiski ei tähenda, kuna kõik soovijad saavad õppimist jätkata Järvamaa kutsehariduskeskuse majas. Ka Paide täiskasvanute keskkooli praegustele põhikooli- ja gümnaasiumiastme õppuritele tagatakse õppetöö jätkumine kutsehariduskeskuse Paide õppehoones sama paindlikult ja kvaliteetselt, nagu see on olnud seni. Ühtlasi paraneb võimalus soovi korral osaleda täiendavalt erialaõppes.

* Kolmandale Eesti naiste tantsupeole Jõgeval plaanib minna ka mitu Järvamaa naisrahvatantsurühma, kes on harjutanud repertuaari juba sügisest saati. Piiranguid järgides käivad rühmad koos ka praegu. Kuigi täit kindlust peo suhtes pole kellelgi, hoiab tahe tantsida pastlad soojana. Paide naisrahvatantsurühma Järva Juulad juhendaja Helen Trug ütles, et naiste tantsupeo mõte mõlgub neil meeles ja harjutanud on nad hooaja algusest peale. «Tõsi, vahepealsed piirangud ja jõuluaeg tõid tantsude õppimisse pausi, kuid nüüd käime reegleid järgides koos ja lihvime õpitut. Tantsud saime selgeks õnneks juba varem,» lausus ta.