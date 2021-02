Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Koroonaviiruse leviku üks peamisi hindamiskriteeriume on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta. See näitab kõige paremini, milline on hetkeseis ühes riigis või maakonnas. Viimaste päevadega on Järva vald selle näitajaga tõusnud Eesti omavalitsuste tippu. Eilse hommiku seisuga oli Järva vallas haigestumus 1063. Pikalt viirusega kimpus olevas Ida-Virumaal on see 806. Türi vallas on haigestumus viis korda väiksem. Viimase seitsme päevaga on 67 Järva valla elanikku andnud positiivse koroonaproovi. Järva vallavanem Arto Saar selgitas, et ligikaudu pooled Järva vallas positiivse proovi andnud inimestest on kas Koeru hooldekodu töötajad või elanikud. «Probleem on praegu eelkõige Koerus, mitte terves vallas,» sõnas ta.