Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa tõdeb, et rahuloluküsitlused on aasta-aastalt populaarsust kogunud ning on õppeasutuse juhtkonnale suureks abiks koolitöö korraldamisel. „Iga osalenud haridusasutuse juht saab enda kooli tulemuste kohta tagasisidet, mida on võimalik kasutada nii eelmise õppeaasta tegevuste analüüsimisel kui edaspidiste plaanide seadmisel,“ selgitab Püüa ja toob välja, et sel aastal analüüsitakse ka õpilaste kooliga rahulolu ja üldpädevuste vahelisi seoseid.