Lume vähesuse üle pole tänavusel talvel põhjust kurta kellegi ja üle pika aja on võimalus kelguga ka pikad vastlaliud teha. Seda juhul kui olemas kelgumägi. Just see aga Türi vallas Taikse külas puudu on ning külaselts on asunud sellele murele lahendust otsima.