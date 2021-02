Teisipäeval paugub kuni 25-kraadine pakane

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Rannikul võib sadada mõnel pool kerget lund. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8, Liivi lahe piirkonnas puhanguti 12, hommikul 15 m/s. Külma on 15-21, Ida-Eestis kohati 25 kraadi, rannikul paiguti 7-12 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 2-7 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 15-17 kraadi.