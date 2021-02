Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui jätta kõrvale mustemad päevad liikluses ehk see, et eelmisel aastal oli Järvamaal 36 raskemat avariid, tabati 223 roolijoodikut ja 1403 kiiruseületajat, oli tõeliselt traagiliste tagajärgedega vahejuhtumeid maakonnas vähe. Juhtus küll üks hukkunuga liiklusõnnetus, kuid vägivallakuritegude tõttu ei kaotanud elu ükski Järvamaal elav inimene. Suur osa liiklusmuredest on pärit maakonda läbivalt Tallinna–Tartu ja Pärnu–Rakvere maanteelt.

* Koerus jõudsalt kanda kinnitanud koroonaviirus mõjutab ka sealsete ettevõtete tööd, ent piirkonna üks suurimaid tööandjaid, Konesko, kinnitas, et tuleb olukorraga toime. Ajal, kui Koerus on koroonaviirusse haigestunuid palju, on Konesko personalijuhi Katrin Perlini ütlust mööda ka nende tehastes kolm inimest jäänud koroonasse ja koos lähikontaktsetena kodus eneseisolatsiooni pidajatega on töölt puudujaid alla 20.