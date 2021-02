Arenduskeskuse tööpere täienes tuntud ilutegijaga

Ettevõtja karjääri jooksul on Mari saanud tugeva kogemuspagasi: ta on kirjutanud äriplaani ettevõtlustoetuse taotlemiseks, saanud negatiivse vastuse. Kirjutanud äriplaani ringi ja saanud positiivse vastuse. Mari alustas ettevõtlust ärevusega hinges, et kas ta ikka pâriselt on võimeline ellu jääma ning kogenud ootamatult kiiret edu.Tema ettevõte on laienenud väljapoole Järvamaad, tegutsedes tänaseks ka viis aastat Tallinnas ja kaks aastat Tartus. Kiire edu ja suure hulga töö all on Mari saanud läbipõlemiskogemuse, millest väljumine tähendas aastaks aja maha võtmist, enesearengu teele asumist ja mille tulemusena jätkas Mari täiesti uue mõtlemisviisiga ettevõtjana.