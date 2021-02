Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Perearst Ingrid Aldil valmis juba jaanuaris Paide linna ja Järva valla haridustöötajate kohta katseprojekt. Sellest selgus, et ligi 72 protsenti õpetajaid laseks end vaktsineerida, kuigi 21 protsenti neist veel veidi kõhkleb. Paide Hammerbecki põhikooli õpetaja Siiri Sitska ütles, et peab igal juhul õpetajate koroona vastu vaktsineerimist vajalikuks. «Ega meil ole muud valikut. Töökoht lihtsalt on selline, et puutume iga päev paratamatult suure hulga inimestega kokku,» lausus ta.

* Järvamaa kohalikele omavalitsustele kuuluva Väätsa prügila müügiplaanist on vahelduva eduga juttu olnud aastaid. Nüüd on Türi vald ja Paide linn teema uuesti päevakorrale võtnud ja asunud osaluse võõrandamist tõsisemalt kaaluma. Paide linnavalitsus ja Türi vallavalitsus tegid eelmise nädala lõpul pöördumise, millega teavitavad AS Väätsa Prügilat, et plaanivad avalikul enampakkumisel prügila aktsiate võõrandamist.

* «Kas päris ise tegid?» uurisid nii kolleegid kui ka Türi ühisgümnaasiumi õpilased õpi- ja karjäärinõustaja Sirli Kriisa käest, kui nägid tema kabineti ukse taha koridori seinale riputatud maale. «Nii ilus!» õhkas üks. «Nagu päris,» märkis teine. Veel mõne kuu eest ei teadnud keegi, et karjäärinõustajal selline salahobi on. Kuni eelmise aasta hilissügiseni ei teadnud seda piltide autor isegi. «Oktoobris-novembris see oli, ma arvan,» ütles Sirli Kriisa selle kohta, kuidas ta molberti, lõuendite, pintslite ja akrüülvärvidega ühtäkki sinasõbraks sai. Omal moel mängis kogu loo juures rolli ka koroonaviirus, mis harjumuspärase elu nende perelgi omajagu pea peale keeras.

* Eesti Rahva Muuseumist algav Kultuuritee on hea võimalus minna Jõgevamaa poole Peipsi-äärset vanausuliste külaelu ning eripärast kultuuri kaema, sõita samal postiteel, kus kunagi riigivalitsejad olid teel Peterburist Euroopasse, uurida esivanemate asustusjälgi, nautida eripalgelist loodust ja saada osa mõisaromantikast. Pisike kõrvalepõige muidu Jõgevamaad mööda kulgeval Kultuuriteel toob aga külastajad ka Imaveres asuvasse Eesti piimandusmuuseumi.

* Teine koroonalaine pole jätnud avaldamata mõju ka noortele, kes igatsevad taga aegu, mil kaugõpet polnud ja ajaveetmiseks ei tulnud järgida kümne inimese piiri. Noorsootöötajad näevad, et noored on praegu keskustes käimise võimaluse eest tänulikud. Türi noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen ütles, et nii noortekeskus kui ka Oisu, Väätsa ja Käru noortetuba on praegu lahti. Keskusest käib läbi umbes 40-50 noort päevas, seega tuleb jälgida, et neid ei satuks majja korraga liiga palju.