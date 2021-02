Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Koroonakriis Koeru hooldekeskuses on väldanud kaks nädalat ja vaibumise märke juhataja Terje Teder veel ei näe. Küll loodab ta, et uus nädal toob kauaoodatud pöörde ning haigestumisi hakkab vähemaks jääma ja olukord läheb paremuse poole. Eile edastas terviseameti kommunikatsioonitöötaja Kirsi Pruudel Järva Teatajale info, et Koeru hooldekeskuses on nakatunud 123 inimest.

* «Enam pole mingit muret! Mis viga nüüd kraanist lasta puhast ja selget vett. Vesi on ideaalne, mõnusa maitsega, hea juua,» kiitis 30 aastat Kodasemal kunagises mõisa sepipajas elanud Aare Rohelpuu uut, 30 meetri sügavuselt põhjaveest rüübet ammutavat puurkaevu. Eelmisel aastal luges ta reklaami, võttis kätte ja kirjutas hajaasustusprogrammi taotluse uue puurkaevu ehituseks ja veevärgi kohenduseks. Läks õnneks. Rohelpuu teada on külas teisigi, kel on sama plaan käsil. Riigi tugiteenuste keskus ja rahandusministeerium avasid koostöös kohalike omavalitsustega taas hajaasustuse programmi taotlusvooru, millest maapiirkondades elavad pered saavad taotleda abi veevärgi, kanalisatsiooni, juurdepääsuteede või autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks. Taotlusi on aega esitada 1. aprillini.

* Järva vallavalitsus kinnitas konkursi «Järva valla aasta tegu 2020» laureaadiks Järva-Jaani söögikoha Jaani Tare loomise. Tunnustusest kuulda saanud Riio Põldmaa ütles, et tunne on ülev. «Pool aastat on täis. On läinud paremini, kui lootsime. Me ei arvanud, et nii palju rahvast käib. Mõtlesime, et kui paarkümmend inimest päevas tuleb, aga tööpäeviti sööb lõunat 30–50 inimest, ülejäänud on boonus,» lausus ta.

* Neljapäeva keskpäeval lookles Türi Rimi minikaupluse ees pikk järjekord, sest inimesed tahtsid teada, milline näeb välja kolm nädalat suletud olnud pood. Kuuldavasti pidi ju kogu sisustus uuenema, kaubavalik täienema ja tavakassadele lisaks iseteeninduskassad tööle hakkama. Täpselt nii oligi.

* Sel nädalal Eestimaad tabanud külmalaine tekitas haruldasi loodusnähtusi nii pimedas kui ka päise päeva ajal. Fotograaf Virge Võsujalg püüdis piltidele taevasse kõrguvaid külmasambaid ja telereporter Virgo Pärna kaamera ette jäi kahekordne haloring päikese ümber.

* Ühel laupäevaõhtul oli Eesti Televisiooni Järvamaa patriootidest vaatajatel põhjust kodudes rõkata. Noorte kutsemeisterlikkuse võistlusel «Noor meister» kuulutati kahepäevase kadalipu järel Eesti parimaks nooreks laotöötajaks Paidest pärit Agnes Klaar.

* Ajal, kui aiateibad 20kraadise pakasega pauguvad nagu muiste ja päästeamet hoiatab külmast lõdisevaid majaomanikke ülekütmise eest, võttis Paidest pärit Heleri Hanko seljakoti selga ja hakkas Matsalu kandist Penijõelt riigimetsa majandamise keskuse (RMK) matkarada pidi Peipsi-äärse Kauksini kõndima. Milleks vallutada poolusi, kui samasugused tingimused saab kätte kodustes oludes? Heleri plaanib Eestit risti läbiva 614 kilomeetrit pika raja ära käia kuuga või nädalapäevad peale. Praegune tempo on enamasti üle 20 kilomeetri päevas ja kulgeb ööbimispaika valides matkaplatsilt matkaplatsile.