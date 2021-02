Kui jaanuaris andis Türi raamatukogu teada, et jagab soovijatele tasuta vanu ajalehti ning ka ajakirju, mida on hoidlasse kogunenud mitmete aastakümnete jagu, siis nüüdseks on arhiiviruumide korrastamise käigus selgunud, et ka võõrkeelset kirjandust on kogunenud liiga palju. Soovijatele jagatakse seegi tasuta laiali.