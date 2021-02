Teispäevase Järva Teataja tutvustus

Türi vallavanem Pipi-Liis Sie­mann ütles, et tunnustus ei tulnud talle üllatusena, sest oma ametikohtadele vastavalt olnuks seda tema eest varjata võimatu. «Lootsin viimase hetkeni, et valituks osutub ikka keegi teine,» sõnas ta.

Järvamaa on Eestis üks esimesi kohti, kus süstimised nädala algul algasid ja seda ennekõike tänu sellele, et siin oli korralik eeltöö tehtud ning vajalike dooside arv teada. Eesmärk on, et selle nädala lõpuks saaksid maakonnas kõik õpetajad, kes soovi avaldasid, vaktsineeritud. Tegutseda tuleb kiirelt, sest järgmisest nädalast tuleb koolivaheaeg peale.