Teeolud on jätkuvalt talvised

Mujal Eestis on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked. Lääne- ja Ida-Virumaal kohati sajab lund.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves selgimistega ilm. Hommikul algab lumesadu Kirde-Eestist ja liigub aeglaselt edela suunas. Läänekaare tuul on puhanguline ja põhjustab pinnatuisku. Õhutemperatuur on päeval -6 kraadist kõrgemal.