B12-vitamiini puuduse korral võib välja areneda megaloblastiline aneemia – tekivad normaalsest suuremad punaverelibled, mida diagnoositakse vereanalüüsi kaudu. Foolhappe liigmanustamine võib aga B12-vitamiini puuduse ära varjata. Seega foolhapet ei tohiks megaloblastilise aneemia puhul ilma B12-vitamiinita tarvitada. Muidu on oht, et verenäitajad võivad paraneda, kuid B12-vitamiini puudus jääb alles, tekitades tõsisemaid neuroloogilisi kahjustusi.

Kuidas vitamiine võtta?

Optimaalne aeg rasvlahustuvate vitamiinide võtmiseks on koos tugevama söögikorraga. Oluline, et toidus oleks häid rasvu ja õlisid, et parandada rasvlahustuvate vitamiinide imendumist ja omastatamist.

Vesilahustuvad vitamiinid imenduvad paremini võttes neid hommikul tühja kõhu peale, näiteks 30 minutit enne sööki või paar tundi pärast sööki. Kindlasti peab arvesse võtma enesetunnet ja kaasnevaid haigusi. Kui inimesel esineb iiveldust (näiteks raseduse puhul) või kõrvetisi, siis võib vitamiine manustada koos kerge einega. Vitamiine tuleks alati võtta koos puhta veega.

Reeglina võiks kesta toidulisandite kuur kolm kuud, eeldusel et inimene on terve ja tema toitumisel on kõik toiduainete grupid esindatud ja tasakaalus. Toitulisandid on eeskätt abiks neile, kellel esineb mõni krooniline haigus või allergia, kes on rasedad või imetavad, või kelle menüüst on teatud toidud välistatud. Näiteks veganitele, kelle menüüst on välja jäetud kõik loomse päritoluga toiduained, soovitatakse tarbida toidulisandina B12-vitamiini.