„Kuna kehtiv kohtutäiturite süsteem on juba mitu aastat olnud toimeraskustes, siis on eelnõu eesmärk luua eeldused täitesüsteemi efektiivsuse suurendamiseks. Täituritel on jäänud tööd oluliselt vähemaks, mistõttu on langenud nende tulud ning lisaks on need erinevate büroode ja piirkondade lõikes väga erinevad. Seetõttu on osal kohtutäituritest keeruline või pea võimatu nõudeid piisavalt hästi täita. Samuti koheldakse menetlusosalisi erinevalt ning sageli ei tagata nende õigusi,“ rääkis justiitsminister Maris Lauri.