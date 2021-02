Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Järvamaa haigla koroonaosakonna tööd korraldav arst Maarja Brause ütles, et osakonda sattumist seostatakse enamasti lootusetu seisu ja surmaga. «See on poolik tõde. Kõiki patsiente ei anna tõesti päästa, aga ometi oleme saatnud viiruse läbi põdenuid ka koju tervenema,» lausus ta. Niinimetatud töövõite on neil praegu haiglas rohkem kui kaotusi.

Brause ütles, et koroonahaigete käekäiku on raske ette ennustada. «Enamasti ei suuda me päästa juba enne haigestumist raskes tervislikus seisundis olnud patsiente, kellele on jõudnud tekkida kopsupõletik. Kui inimene on olnud juba eelnevalt liikumatu voodihaige terve rea kaasuvate haigustega, siis on imet vahel raske teha,» ütles ta.

Brause rõhutas, et Järvamaa haiglas tehakse patsientide heaks kõik võimalik, aga kui on vajadus veel tõhusamalt hingamist toetada, siis saadavad nad teatud kriteeriumide täitumisel patsiendi edasi Tartu ülikooli kliinikumi.

Kuigi Brause ütlust mööda on koroonaravi puhul palju esile toodud inimeste vanust, siis see pole sugugi esmatähtis. «Kui inimese tervis on vastupidav, elutahe suur ja rasked haigused ei kimbuta, pole vanus oluline.»

*Lõppenud jahihooajal jäi Järvamaa jahimeeste püssitoru ette kuus punahirvepulli. See on siinsetel jahimaadel küllalt haruldane, sest punahirved pole Kesk-Eesti metsades tavapärane nähtus, pigem võõrliik.

Vaasi ütlust mööda ei küti jahimehed punahirvi siiski pelgalt lustist ega lihahimust, vaid ikka liigi ohjamise eesmärgil. «Hirved on looduses põtrade konkurendid ja nendel aladel, kus nad kipuvad võimutsema, on täheldatud põtrade populatsiooni kiratsema jäämist,» selgitas ta.

Kui aga jahimeestel õnneks läheb, võib peale sattuda ka neile vähestele pullidele, kelle sarved on trofeemedalite väärilised. Järva-Jaani jahimeestel on sel aastal trofeede mõõtmisel lauda lüüa kahe hirvepulli sarved. Eks näis, mis karva medaleid seal saadakse.

*Kui Türi lasteaia Kesklinna maja sai endale aasta lõpul täiesti uuenenud õueala koos uhkete mängu- ja ronimisatraktsioonidega, märkis lasteaia direktor Angela Lõhmus, et oma osa on õueala uuenduses ka lastevanematel, kelle abiga valmis ratta- ja vankrikuur ning kolm porikööki. «Ehk saame varsti neljanda ka,» sõnas ta aasta alguses.

Mõni nädal hiljem on lasteaia pere rõõmuks see unistus täitunud ja mudilaste käsutuses on ka neljas kööginurk.

Lapsevanem Ivar Kald, kelle poole lasteaia tervisetöötaja Jane Reiljan-Rajasaar kevadel pöördus küsimusega, kas ta oleks valmis ühe poriköögi ehitama, võib nüüd oma saldosse kirjutada kaks kööki neljast.

Ühes ettevõttes laojuhatajana töötav Kald nokitses mõlemad köögid valmis põhitöö kõrvalt, peamiselt nädalavahetustel. Ülikeerukaks ta köögiehitust ei pidanud. «Mis seal ikka, guugeldasin veidi, otsisin natuke lauamaterjali, kruve, värvi ja ongi kõik,» ütles ta.

*Koroonaviiruse leviku kõrg­ajal räägitakse palju riskidest, üks neist on see, kui karjakasvataja haigestub ega ole ajutiselt võimeline oma loomade eest hoolt kandma.

Kaljusalu talu perenaine Marge Kaljuste ütles, et talle ulataks sellisel juhul abikäe perekond. «Meil on siin ka kokkuhoidev kogukond. Paljud naabrid tegelevad loomapidamisega ja me aitame üksteist. Teinekord tahame ju ka puhata ja paar nädalat pausi võtta pole üldse probleem.»

Seevastu Viisu talunik Ilmar Kotselainen ütles, et ta ei taha üldse mõeldagi, kui peaks nii haigeks jääma, et ei jaksa jalule tõusta. Ta on asendustalunikuks õppinud ja teab, et abilise kurssi viimiseks on ette nähtu üks proovipäev, kuid tal pole usku, et keegi võõras tema majapidamisega käigult hakkama saab.

400pealise veisekarjaga Paistevälja OÜ juht Meelis Mändla ütles, et nad on rakendanud kõiki kaitsemeetmeid ja hoiduvad kontaktidest, aga kui kollektiivi peaks haigus sisse lööma, on olukord väga hull.