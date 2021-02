Kuigi võiks eeldada, et rahulikul Järvamaal tuleb pussitamisi ette haruharva, siis nii see siiski ei ole. Näiteks alle mullu 26. detsembril sai politsei teate, et Järva vallas korterelamus lõi 42-aastane naine oma 28-aastast elukaaslast noaga.