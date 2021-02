Peaminister tööandjatele: lubage töötajad kaugtööle

Oma pöördumises toonitab peaminister eriolukorra-aegset positiivset kogemust, kui ühiskonna ühine jõupingutus aitas alandada nakatumisnäitajat kahe nädalaga pea kaks korda. Ta kutsub üles olla sama hoolivad ja vastutustundlikud ka praegu, kui Eesti nakatumisnäitajad on tõusnud võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega väga kõrgele, eriti tööealiste inimeste seas. „Iga kaheksas inimene nakatub töökohal, iga kolmanda puhul ei tea me nakatumise allikat, kolmandik aktiivsetest nakkuskolletest on töökohakolded. Seega levib viirus kohtades, kuhu valitsus oma piirangutega sisuliselt sekkuda ei saa. Koroonaviiruse väga laialdane levik nõuab meilt kõigilt hoolast käitumist igal pool ja igal hetkel,“ rõhutab Kallas.