Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Kui mitmes maakonnas ja suurlinnas alles alustatakse haridustöötajate koroona vastu vaktsineerimist, siis Järvamaal lõppes see neljapäeval. Järvamaa on esimene maakond, kes sellega nii kiiresti ühele poole jõudis.

Perearst Ingrid Alt, kes õpetajate vaktsineerimist koordineeris ja vaktsiine edasi toimetas, ütles, et nelja päevaga sai kaitsesüsti ligi 600 haridusvaldkonna töötajat. «See teeb meie haridustöötajate vaktsineerituseks umbes 68–70 protsenti,» lausus ta. «Oleme tulemusega rahul, kuid kahtlemata saab protsenti suurendada, kui vaktsineerima tulevad ka need, kes esialgu kahtlesid, ja need, kes lähikontaktsetena sel nädalal eneseisolatsioonis viibisid.»

Pärast vabariigi aastapäeva ootavad kõik Järvamaa perearstid sama usinalt koroonasüstile riskirühma inimesi.

*Eile andis Eesti koolispordi liidu juhatus aasta spordisõbralikema õpetaja tiitli pidulikult kätte Türi põhikooli kehalise kasvatuse õpetajale Merle Vantsile, keda peale koolitundide nähakse koos õpilastega paljudel spordivõistlustel võistlemas ja neid ka korraldamas.

Hea õpetaja mõõdupuuks on ennekõike õpilased. Türi põhikoolis ei saa Vantsi kehalise kasvatuse tundides laiselda ega teha seda, mis pähe tuleb. «Seal peab pingutama ning oma oskused ja võimed spordis proovile panema,» ütles VII klassi õpilane Karola Lee Aasavelt.

Karola Lee meelest on Merle Vantsi hea õpetaja. «Tema tundides on kord ja ta on heas mõttes nõudlik,» sõnas ta. Samas on õpetaja laste suhtes toetav ja julgustav. «Ta ei mõista kedagi hukka, kui millegagi hakkama ei saada. Pigem hindab õpilase tahet proovida ja soovi pingutada,» lausus ta.

Tunnustavaid sõnu õpetaja kohta jagasid ka tema kolleegid ning tuttavad.

*On 18. detsember 2019. Paide linn. On pime ja sombune, nagu need viimaste aastate talved siin ikka kipuvad olema. Kohalik tipptund, kell on mõni minut üle poole kuue õhtul. Autod voorivad kesklinna viival Pärnu tänaval edasi-tagasi.

Ühel hetkel tormab teele tume kogu. Toona 71aastane meesterahvas kasutab teeületuseks küll vöötrada, kuid et helkurit tal küljes pole, jääb ta sõiduautot Nissan juhtivale 29aastasele mehele märkamatuks. Auto sõidab jalakäijale otsa ja ta tuleb viia haiglasse kontrolli.

Selliseid tumedaid tonte liigub Järvamaa teedel ikka veel liiga palju ning õnnetused on varmad juhtuma. Miks see nii on ja mida saaks teisiti teha, rääkis Järva Teatajale politsei piirkonnavanem Priit Söörd. Paraku tõdest ta, et lapsed on selles valdkonnas täiskasvanutele eeskujuks.

*Vabariigi aastapäeva traditsioonilise kontsertaktuse asemel valmib sel aastal lühifilm «Talveräänne Järvamaa», milles astuvad üles Järvamaa inimesed ja näha saab maakonna kauneid paiku.