Vabariigi aastapäeva saab veeta sportlikult

Kohapeal on sisse sõidetud umbes kilomeetrine ring, kus võimalik adrenaliini koguda Käomäe järsematel tõusudel ja laskumistel.

Sisse on sõidetud klassikalise suusatamise jälg. Uisutehnikas sõitmiseks on rada liialt kitsas. Suusajälg ei ole kõige kvaliteetsem, aga suusatada saab. Suusaraja pikkus Türilt Käomäele on ligi 6 kilomeetrit.