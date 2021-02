Kas vaktsineerida või mitte – küllap on selline mõte paljudel peast läbi käinud. Meditsiinitöötajatel ja teadlastel on olnud lihtne valikut teha. Olles oma eriala tõttu kursis vaktsiinide väljatöötamise loogika, nende toimemehhanismide ning nende tõhususe ja ohutusprofiili kontrolli korraldusega, ei jää kõhklustele palju ruumi. Ainus variant, mis jääb, on lasta end vaktsineerida. Arstide ja õdede puhul toetab seda valikut ka vastutus patsientide ees.