Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Nüüdseks on selgunud, et suurem osa Reopalu surnuaia hauaristidelt varastatud nimetahvleid saab ära siluda, toestada ja esialgsele kohale tagasi paigaldada, kuid nende armid jäävad taotluslikult tulevastele põlvedele näha. Eelmisel reedel käis restaureerimisfirma KAR-Grupp metallitööde meister Eino Jööts Paide linnavalitsuses hoiul olevatest nimeplaatidest valimas esimest paarikümmet, mida ta hakkab taastama.

* Aasta tagasi selgus keskväljaku arhitektuurikonkursi võitja. Võidutöö järgi annavad autod kesklinnas rohkem ruumi jalakäijatele ja kesklinn seotakse Vallimäega. See tähendab, et uue väljanägemise saab ka kirikutagune plats kuni Vallimäe nõlvani välja. Paide linnavolikogu algataski möödunud neljapäeval keskväljaku detailplaneeringu, mis loodetakse vastu võtta järgmise aasta märtsiks ja seejärel on võimalik linnasüdame uuendusega algust teha. Kui keskväljak kuulub linnale, siis kirikutagune asfaltplats, mida kasutatakse nii sõidutee kui ka parklana, kuulub suuresti Tallinna 1 kinnistu koosseisu ja võõral maal pole võimalik koppa maasse lüüa. Linnajuhid ja Tallinna 1 omanikud on teemat arutanud juba aastaid, kuid pole kuhugi jõudnud, nii et kui patiseis kestab, siis ei saa kesklinna seniste plaanide järgi ümber ehitada.