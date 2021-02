Ettevõtete akadeemia järgmine seminar toimub märtsi keskel

Seminari teemaks on "Tööõigus - aktuaalsed probleemid töösuhetes ning mis on muutumas töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas?"

Viimase aasta jooksul on töösuhete tingimused paljudes ettevõtetes muutunud. Täna näeme viiruse leviku tagajärjena levinumaid probleeme praktikas, millele tööandjad otsivad vastuseid. Ettevõtte optimaalseks toimimiseks erilises olukorras ja töövaidluste ennetamiseks on mõistlik näha, mis on aktuaalsed küsimused ning millised on tööandja võimalused, kui ta enam ei saa tagada senist töömahtu, töötasu jm tingimusi.