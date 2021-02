Libeduseoht teedel püsib

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves ilm. Hommikul algab lume- ja lörtsisadu Lääne-Eestis ning levib edasi ida poole. Lääne-Eestis on jäiteoht ja võimalik jäävihm. Päeval Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis lörtsi ja lund, kohati tuiskab. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis plusspoolele, Ida-Eestis on valdavad miinuskraadid.