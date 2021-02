Ans. Andur tähistas sünnipäeva

"Need lood pidid olema muidugi juba millalgi kuu või paar varem olemas, aga kes seda enam täpselt mäletab. Peaaegu oleks see lindistamine igatahes ära jäänud, sest üks tüüp (kes täpselt, see on samuti aastate jooksul kahjuks ununenud) oli käinud eelmisel õhtal sünnipäeval ja vireles kange pohmaka käes. Aga venis siiski kohale," kirjutatakse sotsiaalmeedias.