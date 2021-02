Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Ennast Järvamaa suurima ärimajana reklaamiva Valgekivi ärikeskuse esimene järk on valmis ja esimesed ärid on selles ka uksed avanud. 3500ruutmeetrisest hoonest natuke rohkem kui kolmandiku on enda alla võtnud Stokker. Kolmel teisel ettevõttel on igaühel veidi alla 500 ruutmeetri äripinda. Üks üle tuhanderuutmeetrine pind on veel vaba. Valgekivi OÜ juhatuse liige Aare Parts sõnas, et läbirääkimised selle pinna üle käivad, aga enne, kui allkirju paberil ei ole, pole millestki rääkida.

* Veebruari teise nädala algul Järvamaa haigla uksest sisse astunud Britt Päädam ja Maire Undrits ei osanud ette näha, et nende elu esimene õendusaluste praktika tuleb koroonaosakonnas, see on kõige karmimates tingimustes, mis ühes haiglas praegusel ajal olla saab. Ometi ei löönud see neid verest välja, sest aimata võis, et sellest kujuneb nende meditsiinilisele karjäärile vägev algus.

* Enne iseseisvuspäeva kutsus 1990ndatel taastatud kaitseliidu Järva maleva esimene pealik Neeme Väli Türile maleva staapi kokku kunagised kaasvõitlejad, kes sellises koosseisus kohtusid viimati ehk 1993. aastal. Tänavu suvel möödub Eesti iseseisvuse taastamisest 30 aastat. Kauaaegne Järva abimaavanem ja koduloolane Henn Sokk võttis sihiks suveks riigi iseseisvuse taastamisele eelnenud ja järgnenud paaril aastal Järvamaal olnud sündmused raamatukaante vahele panna ja palus Välil meenutada kaitseliidu sündi Järvamaal.

* Eelmisel laupäeval 20 aasta täitumist uutes ruumides tähistanud Järvamaa keskraamatukogu on nende aastatega läbi käinud pika ja muutusterohke tee. Üks asi, millest kohalikud lugejad mingi hinna eest loobuda ei taha, on otsene suhtlus raamatukoguhoidjatega ja nende asjatundlikud soovitused. Raamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et tegelikult algas raamatute laenutus varem, kui oli uue maja ametlik avamine. Seda tehti lugejate soovidele vastu tulles, sest inimesed olid mitu kuud juba raamatuteta olnud.

* Kindlasti olete näinud õhtustel tundidel parklatesse kogunevaid autosid, aknad lahti ja juhid omavahel võimalikult lähedale pargitud masinates juttu puhumas. Selline vaatepilt võib jääda paljudele mõistetamatuks. Miks nad nii teevad, kas neil muud jutuajamiskohta pole? Tegelikult ei ole vahet, kas räägime Järvamaal Paidest või Türist või mõnest väiksemast kohast, parklakogunemisi on alati tehtud ja tehakse ka edaspidi. Üks seltskond parkla ühes ja teine teises otsas ning nii need tunnid mööduvad. Eelmisest suvest tegutseb maakonnas rühm inimesi, kelle soov on kõik parklatesse kogunevad autohuvilised koondada ning Järvamaa Car Meetingu (loe: Järvamaa autokogunemised) egiidi all neljapäevaõhtuti Mäo reisiterminali parklasse tuua.