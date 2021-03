Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeva keskpäeval oli hulk maskides inimesi kogunenud Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga halli, et saada osa Järva valla aasta teo tunnustuse pidulikust kätteandmisest. Et valitsus on seadnud avalikele üritustele praegu karmid piirangud, võis tunnustustüritusest osa võtta kümme inimest, kes kõik kandsid maski. Samuti oli üks halli suurtest ustest lahti, et õhk saaks liikuda. Järva vallavanem Arto Saar ütles, et aasta teo konkursil oli tänavu 14 kandidaati.

* Pühapäeval leidis seltskond mootorrattureid Türi ja Viljandi vahelisel teel Taikse külas sõiduteel seismas metskitse. Mootorrattur Kaspar Pokk ütles, et meeste esimene reaktsioon oli, et keegi on teele toonud topise, sest loom ei teinud liiklusest väljagi.

* «Kurb on,» ütles Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskuse juht Tuve Kärner. «Meil endal on tegemist muidugi küll, tänase päeva seisuga on siin 551 masinat, mis vajavad hooldust õlivahetamisest rehvide pumpamiseni. Nii et igav kohe kindlasti ei ole.» Küll saavad veidi üle poolt tuhandet vanatehnika varjupaiga eksponaati silitamas käia üksnes muuseumi töötajad, sest kuuks ajaks jäävad selle maja uksed suletuks, nagu ka kõigis teistes Eesti mäluasutustes.

* Imavere uudse tehnoloogiaga puidu fraktsioneerimise katsetehas tootis esimesed tonnid kõrge puhtusastmega ligniini ja puidusuhkrute tootenäidiseid, mille kasutust saab katsetada uutes väärtusahelates. Projekti esimese järgu tööd lõppesid eelmisel aastal ja alanud on teise järgu ehitus, mille käigus rajatakse võimalused hüdrolüüsiks, epareerimisprotsessiks ja ligniini kuivatamiseks, teatas Sweetwoodsi konsortsiumi juhtiv Graanul Biotech.

* Õppima peab igas koolis, samas on neist kõigil eripära, mis muudab kooli omanäoliseks. Paide gümnaasium tahab eristuda uute algatuste looja ja eestvedajana. Korraldusjuht Margit Udami selgitusel püüdlevad nad selle poole, et kogu koolipere märkab, hoolib ja oskab muuta maailma paremaks. Suures osas tehakse seda kogukondliku koostöö kaudu.

* Eestlased nimetavad end sageli metsarahvaks, seetõttu tekitavad jutud metsa majandamise vajadusest, kuuseüraskite laastetööst ja Eesti metsa kestlikkusest ärevaid tundeid. Järva Teataja palus riigimetsa majandamise keskuselt (RMK) ülevaadet, milliseid töid plaanib asutus tänavu teha Järvamaal ja milline on siinse metsa olukord.