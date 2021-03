Sportimisega läheb üha kitsamaks

Türi spordiklubide liidu spordirajatiste haldusjuht Martin Kaschan selgitas, et Türi spordihoones on hetkel lubatud ainult individuaaltreeningud. „Jõusaali laseme eelregistreerimise teel senise 15 asemel kuni kümme inimest. Päev on jagatud kahetunnisteks vahemikeks nagu siiani teinud oleme,“ täpsustas ta.