Juba üsna mitmel aastal on legendaarse Tartu suusamaratoni korraldajatele peamine murekoht olnud kesised lumeolud, mistõttu on suusatajate laulupidu peetud lühemal rajal, aga ka üldse ära jäetud. Tänavu lumepuuduse üle keegi kurta ei saanud, üksnes COVID-19 viirus tegi omad korrektuurid ja välisvõistlejaid rajal nappis. See andis eestlastele üle aastate võimaluse võidumaitset nautida.